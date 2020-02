Miguel Albuquerque e Paulo Cafôfo, apoiados, respectivamente, pelos elementos das bancadas do PSD/CDS e do PS, digladiaram-se, ontem, no plenário pela atribuição, um ao outro, do pouco invejável título do político mais irresponsável da Madeira. O deputado socialista abriu as hostilidades, perguntando ao seu adversário, a propósito das demissões de chefes de serviço do SESARAM, “quando...