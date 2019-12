Um golo solitário do brasileiro Luiz Phellype ‘selou’ ontem a vitória por 1-0 do Sporting sobre o Moreirense, em jogo da 13ª jornada da I Liga de futebol, proporcionando aos ‘leões’ a aproximação ao pódio da prova.

Na última partida no Estádio José Alvalade antes do Natal - só volta a jogar em casa em 05 de janeiro, no ‘clássico’ com o FC Porto -, o Sporting foi mais determinado,...