Erivaldo promete “empenho e atitude”

O Marítimo reforçou-se na II Liga, depois de ter assegurado o brasileiro Jhon Clein e o sérvio Dejan Kerkas. Trata-se agora de um estremo, Erivaldo de seu nome, que joga preferencialmente no lado direito, nascido em Aveiro há 25 anos, mas com a dupla nacionalidade luso/angolana, e que na época passada jogou no Leixões, pelo qual alinhou em 35 jogos, 29 deles na II Liga, e apontou...