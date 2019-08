Luís Freire e Mafra já foram felizes juntos

O jogo do próximo domingo entre o Nacional e o Mafra marca o reencontro do treinador alvinegro Luís Freire com a formação mafrense, com quem partilha uma história de sucesso.

De facto, foi sob o comando de o actual técnico nacionalista que o Mafra conseguiu, pela segunda vez na sua história, a subida à II Liga, na temporada 2017/18. Uma época de sucesso coroada, igualmente, com a...