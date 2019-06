O golfista profissional madeirense, Luís Franco, regressou no passado domingo aos torneios oficiais da PGA Portugal em golfe, com a presença na Copa Suíça Open que se disputou ao longo de dois dias no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.

O profissional do Palheiro Golf esteve em bom plano na primeira volta do torneio, tendo conseguido entregar o cartão de jogo com 77 pancadas...