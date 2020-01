O judoca do Clube Naval do Funchal, Luís Brito, alcançou o terceiro lugar no Open de Lisboa de Seniores, em judo, competição realizada no passado domingo em Lisboa.

Nesta prova organizada pela Associação Distrital de Judo de Lisboa, o também treinador navalista combateu na categoria de -90 kg, tendo alcançado uma honrosa classificação, sobretudo tendo em conta que esteve vários...