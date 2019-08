Ludumilla ‘chega, chegando e para bagunçar’

“Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, vicentinos e vicentinas, ao sexto dia do programa das Festas de São Vicente, eis que chega a principal cabeça-de-cartaz, a estrela do funk, a diva, o talento em acção, o fenómeno da música brasileira, e também da América latina... convosco, durante hora e meia... minhas senhoras e meus senhores... Ludmillaaaa.

Num registo apoteótico, tal...