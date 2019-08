O Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social da Calheta (CEDECS) está a organizar o primeiro Encontro de Brinquinhos, que irá decorrer na freguesia do Arco da Calheta, no sítio do Loreto, a 7 de Setembro, por ocasião da festa de Nossa Senhora do Loreto.

O objectivo deste encontro é reavivar a tradição típica madeirense dos brinquinhos, que acontece de forma espontânea...