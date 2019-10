‘Lorenzo’ leva a retirar passadiço da Formosa

O passadiço existente na Praia Formosa, no Funchal, foi retirado do local, dadas as previsões de forte ondulação, motivadas pela passagem do Furacão Lorenzo. Os trabalhos de remoção iniciaram-se ontem.

Numa publicação nas redes sociais, a empresa municipal informou que, por questões de segurança, optou por retirar o passadiço do local.

De recordar que, segundo o IPMA, este furacão...