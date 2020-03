Os CTT preparam-se para alterar o horário de funcionamento de todas as lojas da Região Autónoma da Madeira, a partir de amanhã, 23 de Março, como medida de protecção da pandemia Covid-19.

Assim, a partir desta segunda-feira, as lojas funcionarão entre as 9h e as 13h30, por tempo indeterminado, referiu ao DIÁRIO fonte oficial dos CTT, salientando que esta alteração visa a protecção...