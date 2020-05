A população de Machico e vários visitantes estão indignados com o desleixo por parte de alguns moradores que nos últimos tempos têm deixado o lixo amontoado e espalhado na Rua do Larano, no centro de Machico.

Uma imagem que em nada favorece o concelho e que, segundo as mesmas fontes, acaba por atrair bichos como ratos e mosquitos, causando também um cheiro nauseabundo. Uma situação...