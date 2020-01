A Acesso Cultura lança na próxima semana uma nova iniciativa, um ciclo de workshops a decorrer até Junho intitulado ‘Cada História Conta’, no sentido de promover a inclusão através da literatura. Estão previstas 15 sessões em vários pontos do país, a primeira delas na Madeira, na próxima terça-feira, às 13h30 na Biblioteca Municipal do Funchal.

O ciclo nacional vem na sequência do...