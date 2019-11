Livro apresentado às 10h30

O livro infanto-juvenil ‘Uma Visita Guiada ao Colégio dos Jesuítas do Funchal’, da autoria de Lígia Brazão e Carlos Diogo, é apresentado ao público no próximo sábado às 10h30 no Colégio dos Jesuítas, não às 13h30, como por lapso foi noticiado na edição impressa de ontem. A apresentação inclui logo no início uma visita pelo mesmo percurso que é relatado nas páginas desta obra, editada pela Imprensa Académica no âmbito dos 450 anos da fundação do Colégio dos Jesuítas.

A História é contada através da experiência de um grupo de alunos que faz uma visita guiada a este monumento. “Afonso, o mais velho do grupo, explicará aos amigos a história do edifício, falando dos espaços, dos acontecimentos e das pessoas que fazem do Colégio do Funchal um edifício singular”, revela a editora.

A obra foi escrita por Lígia Brazão, autora de diversos outros títulos que desde criança manteve uma relação próxima com o Colégio, e por Carlos Diogo, responsável pelas visitas educativas promovidas pela Associação Académica da Universidade da Madeira ao monumento. A capa, assim como as ilustrações no interior são de Sofia Reis. P.H.