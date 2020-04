Livro ajuda as crianças a perceber a Covid-19

O “Meu Herói és Tu” começou a ser divulgado a semana passada, 9 de Abril, mas só há poucos dias teve uma versão em português. Este é “um novo livro de histórias que visa ajudar as crianças a entender e a chegar a um acordo com a COVID-19”, explica o Grupo de Referência sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Emergências Humanitárias do Comité Permanente Interagências (IASC GR SMAPS).

Foi “produzido numa colaboração de mais de 50 organizações que trabalham no sector humanitário, incluindo a Organização Mundial da Saúde, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas, a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e a ONG ‘Save the Children’”, idealizado para crianças dos 6 aos 11 anos de idade e “apoiado por especialistas de organizações globais, regionais e locais das agências integrantes do IASC, além de pais, mães, cuidadores, professores e crianças em 104 países”, informa no seu ‘prefácio’.

Refira-se que inicialmente não havia uma versão em português, tendo o DIÁRIO sido informado que estavam a ser ultimadas mais versões para outras línguas (actualmente 16). “Realizou-se uma investigação global em árabe, inglês, italiano, francês e espanhol para avaliar a saúde mental e as necessidades psicossociais das crianças durante o surto de COVID-19”, explica a nota. “Os resultados desta pesquisa foram utilizados para desenvolver uma estrutura de tópicos a serem abordados através da história contada neste livro”.

Assim, como produto final, “o livro foi compartilhado através da narração para crianças em vários países afectados pelo COVID-19”, sendo que o “feedback de crianças, pais, mães e cuidadores foi utilizado para rever e actualizar a história”.

Neste contexto, “mais de 1.700 crianças, pais, mães, cuidadores e professores de todo o mundo compartilharam connosco como estavam a lidar com a pandemia do COVID-19. Agradecemos a essas crianças, seus pais e mães, cuidadores e professores por responderem nossas pesquisas e influenciarem esta história. Esta é uma história desenvolvida para e por crianças de todo o mundo”, conclui.

Refira-se que o “Meu Herói és Tu” está devidamente licenciado, pode ser reproduzido, traduzido e adaptado para fins não comerciais, desde que seja citada adequadamente.

A versão traduzida em Língua Portuguesa e a revisão técnica esteve a cargo de Márcio Gagliato, PhD – Consultor Sénior em Emergências Humanitárias e Director (Operações) da Rede Internacional de Saúde Mental e Apoio Psicossocial – MHPSS.net; Inês Carolina Brás Ribeiro (Cruz Vermelha Portuguesa); Joana Soares Cordeiro Lopes (ACNUR) e Giovanna Monteiro Sidney (ACNUR).

Recomendação importante

O “Meu Herói és Tu”, dizem os autores, “deve ser lido pelo pai, mãe, cuidador ou professor para uma criança ou para um pequeno grupo de crianças”, mas sobretudo deixam esta importante recomendação: “Não é recomendável que as crianças leiam este livro independentemente, sem o apoio dos pais, mães, cuidador ou professor.”

Mas há mais: “O guia complementar chamado ‘Ações para Heróis’ (a ser publicado posteriormente) oferece suporte para abordar tópicos relacionados ao COVID-19, ajudando as crianças a gerenciar sentimentos e emoções, além de actividades complementares para as crianças, com base no livro.”