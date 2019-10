O Vitória de Guimarães perdeu ontem inglória e cruelmente por 3-2 com os ingleses do Arsenal, no Grupo F da Liga Europa, depois de uma magnífica exibição só ‘traída’ pela classe de um jogador, Nicolas Pépé.

O futebolista costa-marfinense, lançado em campo a um quarto de hora do fim, foi o ‘carrasco’ do Vitória, ao marcar os dois golos que operaram a reviravolta no marcador, aos 80...