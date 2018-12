Lista de espera para cirurgia cresce 6% em 6 meses

Entre 31 de Dezembro de 2017 e 30 de Junho de 2018, contabilizam-se mais 1.105 cirurgias em espera no Serviço de Saúde da Região (SESARAM), um aumento que corresponde a 6% para o total de 19.774 cirurgias que compõem a referida a lista.

Os dados foram recentemente divulgados nos indicadores do SESARAM que estão disponíveis no microsite da transparência acessível através do portal...