Carlos Pereira, deputado do PS-M à Assembleia da República e recandidato às eleições legislativas nacionais do próximo dia 6 de Outubro, congratula-se com o facto de o Governo da República apresentar um pacote de soluções para as empresas afectadas pela falência do operador turístico Thomas Cook.

Na passada semana, o parlamentar anunciou que, junto do Ministério da Economia, havia...