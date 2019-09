Na próxima terça-feira deverá ficar pronto o documento que servirá de base ao acordo, entre o PSD e o CDS, para a constituição de um governo de coligação e que deverá se ratificado pelas estruturas directivas dos dois partidos.

As delegações do PSD e do CDS reuniram-se, ontem, no Hotel do Castanheiro, no Funchal, para a primeira reunião preparatória do acordo. O PSD esteve representado...