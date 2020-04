As ligas europeias de futebol que não conseguirem concluir a época 2019/20 devido à pandemia de covid-19 devem escolher os representantes nas competições europeias por “mérito desportivo”, anunciou ontem a UEFA.

A conclusão, acordada ontem na reunião por videoconferência do Comité Executivo, pretende que as provas que não forem concluídas com base em razões “legítimas” para o fazer...