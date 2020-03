Ninguém sabe quando podem os diferentes campeonatos profissionais retomar a sua actividade. Por muito que as Ligas procurem desesperadamente reatar as provas, de acordo com a evolução do Covid-19, nem os mais optimistas conseguem apontar uma data para que tal possa acontecer.

A Liga Portugal criou um grupo de trabalho e, duas vezes por semana, mantém reuniões, por vídeo-conferência,...