Na 16.ª e penúltima jornada da 1º volta da II Liga, o Clube Desportivo Nacional entrou em campo com a possibilidade de ascender à liderança da classificação, fruto da derrota do Farense frente ao Penafiel.

Como já era esperado, o Nacional cedo apoderou-se do domínio do jogo e aos 13 minutos, Witi ameaçou de longe, no entanto o remate saiu por cima da baliza da Oliveirense. Pouco...