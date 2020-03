Num dos embates mais aguardados da 24.ª jornada da II Liga, o Nacional entrou em campo com a difícil missão de bater um adversário de qualidade, cuja a classificação é enganosa. A equipa de Luís Freire teve algumas dificuldades no inicio da partida, fruto da pressão alta exercida pela equipa do Benfica B, contudo a versatilidade alvinegra veio ao de cima, com a equipa madeirense...