O cabeça-de-lista do Movimento Partido da Terra (MPT) às Eleições Regionais lamenta o resultado que o seu partido alcançou no sufrágio do dia de ontem, que não foi além do penúltimo lugar entre as 17 forças políticas que se apresentaram a sufrágio. Foram apenas 506 os votos obtidos, havendo freguesias onde o seu partido não conseguiu a confiança de qualquer eleitor.

