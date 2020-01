A AD Camacha somou ontem o seu oitavo triunfo no Campeonato da Divisão de Honra Regional de futebol sénior e com um excelente resultado, num reduto complicado, como é o do CD 1.º de Maio.

Uma vitória por 3-0 que mantém a equipa na liderança e deixa o 1.º de Maio mais longe do pódio.

Na ronda de ontem destaque para a vitória do Caniçal no campo do Andorinha, num emocionante 3-2 de...