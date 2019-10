Licenças e ruído dominam reunião no Porto Santo

A recusa da atribuição de alvará para restauração ao bar ‘La Siesta’, o ruído e a limpeza do Porto Santo foram pontos fortes na reunião de câmara aberta à população, que decorreu anteontem, no Porto Santo.

A reunião camarária mensal aberta ao púbico, decorreu anteontem no auditório municipal do Porto Santo. Nove pontos da ordem do dia estiveram em discussão. Um deles foi o pedido...