As jovens voleibolistas do Clube Escola da Levada concluíram na 7.ª posição a sua participação na fase final do Campeonato Nacional de Iniciados Femininos, que se disputou ao longo do fim-de-semana em Esmoriz.

Num ‘duelo’ insular disputado ontem de manhã, no último dia de competição, as madeirenses venceram as açorianas do Vólei Clube de São Miguel por 3-1, com os parciais de 15-25,...