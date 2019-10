A participação do olímpico madeirense Marcos Freitas no Open da Suécia, etapa do circuito mundial de ténis de mesa profissional, ficou-se apenas pelas primeiras rondas das fases preliminares.

Depois da eliminação na segunda ronda de qualificação em singulares, ontem o atleta luso iria jogar a primeira ronda de pares mistos juntamente com a portuguesa Fu Yu, diante dos italianos Niagol...