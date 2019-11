Lesão de Zainadine pode afastá-lo da Luz

Zainadine é agora a única baixa no plantel do Marítimo. O central moçambicano, 31 anos, lesionou-se na selecção de Cabo Verde no jogo frente ao Ruanda, em que alinhou os 90 minutos, já não participando no segundo embate dos ‘‘mambas’’ em Cabo Verde (2-2) nos jogos de qualificação para o CAN 2021. Zainadine regressou da selecção moçambicana com uma lesão muscular na coxa direita...