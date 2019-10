‘Les Suites at The Cliff Bay’ inaugurado hoje

É já hoje, pelas 18 horas, que tem lugar a cerimónia de inauguração do novo hotel no Funchal do grupo PortoBay. Trata-se do Les Suites at The Cliff Bay, uma unidade hoteleira de cinco estrelas com 25 suítes de luxo.

Na cerimónia de inauguração marcará presença o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, além de outras entidades regionais.

Refira-se que o Les Suites at The...