A Madeira tem neste momento 324 arquitectos no activo. Um número que tem vindo a aumentar fruto da retoma económica, mas que não invalida que alguns profissionais estejam com dificuldades para actualizar os honorários. “Com a crise os honorários baixaram muito e há dificuldade em aumentar esses honorários para que haja um serviço com qualidade”, refere Carolina Sumares, que até...