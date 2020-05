O Leipzig retomou ontem o caminho das vitórias na Liga alemã, com um triunfo ‘folgado’ na visita ao Mainz, por 5-0, em jogo da 27.ª jornada que lhe permitiu subir ao terceiro lugar da prova.

Após três empates seguidos, o último diante do Friburgo (1-1), na semana passada, o Leipzig praticamente resolveu o encontro com o 15.º classificado na primeira parte, com tentos de Timo Werner,...