‘Golden Gate Grand Café, o livro da vida de Sherlock Holmes’ é o novo romance de Laura Moniz. Será apresentado sábado às 16 horas na Quinta da Palmeira, no Funchal.

O policial recupera a personagem do detective inglês colocando-o no meio de acontecimentos da história nacional e madeirense. A narrativa decorre entre Londres, Sintra, Lisboa e o Funchal, com referências ao Golden Gate,...