A jovem madeirense Laura Catanho escreve ‘história’ no squash regional, em termos nacionais, ao sagrar-se campeã de Portugal de sub-17, no passado fim-de-semana em Anadia.

A atleta da AD Galomar conseguiu este feito sem ceder qualquer set e destronando a n.º 1 do ranking nacional no duelo que lhe garantiu a conquista do ouro.

Depois de uma fase de grupos onde terminou no primeiro...