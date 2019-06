Com o regresso à I Liga como ponto de mira, o Nacional voltou ontem de manhã aos trabalhos, com a realização dos habituais testes físicos e exames médicos, que numa espécie de sentido figurado, deram o ‘pontapé de saída’ na época 2019/2020, com duas novidades: Leonel Mosevich e Sosa. O grande destaque foi a presença do argentino Leonel Mosevich, que como o DIÁRIO revelou oportunamente,...