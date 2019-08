Lagorio e Toedtli inspiram novo reforço

No inicio deste século o Marítimo, então orientado por Nelo Vingada, teve nas suas fileiras dois ponta de lança argentinos que, pese embora o pouco tempo de permanência no clube, deixaram as suas marcas como goleadores. Desde logo Mariano Toedli, hoje com 43 anos, que representou os verde-rubros entre 1999 e 2000, apontando 13 golos em 31 jogos. As qualidades deste avançado eram...