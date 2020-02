Um restaurante localizado na Rua do Bispo, no Funchal, foi assaltado na madrugada de ontem.

Segundo o DIÁRIO apurou no local, os ladrões partiram o vidro da porta de entrada para aceder ao interior do espaço e furtaram algumas dezenas de euros em dinheiro, deixando as garrafas de bebidas alcoólicas intactas.

De acordo com um vizinho, o alarme tocou por volta das 2 horas da manhã...