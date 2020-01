O especialista madeirense em ortopedia e traumatologia, Horácio Sousa, foi convidado a assumir o cargo de ‘chairman’, neste caso, presidir à organização da 3.ª edição do ‘Knee Summit’, conferência que se vai realizar pela primeira vez na Madeira, a 15 de Fevereiro (sábado), no Hotel Four Views Baía, entre as 9 e as 16 horas.

Depois de Braga e Lisboa, a ideia é trazer este ano até...