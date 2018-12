Karting termina em festa com a Taça da Madeira

A temporada regional de karting de 2018 encerrou ontem à tarde no Kartódromo do Faial, com a disputa da Taça da Madeira. Uma competição que consagrou João Dinis (Cadete), António Santos (Super Cadete), Rodrigo Silva (Júnior), João Bazenga (Max) e Filipe Pires (Master) como os últimos vencedores do ano.

Numa competição com elevada participação de pilotos e que teve uma presença significativa...