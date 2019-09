O kartódromo do Faial recebe ao longo do dia de hoje a terceira prova do Troféu Karting da Madeira 2019, que neste circuito contará com um total de 36 inscritos divididos pelas várias classes, nomeadamente, o escalão de cadetes, super cadetes, juniores, Max. e Max Masters/DD2.

O espectáculo começa com os habituais treinos livres, entre as 9 e as 10 horas, seguindo-se depois dos treinos...