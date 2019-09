Karting com emoção ao ‘rubro’

A terceira prova do Troféu de Karting da Madeira, disputada no passado domingo no Kartódromo do Faial, deixou alguns pilotos mais próximos da conquista do título. O caso mais flagrante é o de Vasco Diogo Silva na categoria Max Master, que depois de ter feito o pleno de vitórias nas três provas já realizadas este ano, tem agora uma vantagem importante sobre Filipe Pires.

