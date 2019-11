Karaté regional alcança medalhas na Maia

A Madeira esteve em plano de evidência no passado fim-de-semana na 19.ª edição do Maia Internacional Karate Open, através dos karatecas do Clube Karaté Caniço (CKC), ASKKSA e Clube Naval do Funchal (CNF).

Num evento que contou com mais de oito centenas de participantes oriundos de Portugal, Espanha, Andorra, França, Marrocos e Angola, a Região esteve em plano de evidência com a...