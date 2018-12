O jogador norte-americano do CAB Madeira Jyles Smith esteve em destaque na partida do último sábado com o Galitos, para a Liga Profissional de Basquetebol.

Não obstante a derrota madeirense (71-77), o atleta realizou uma exibição de excelente nível, comprovada, de resto, pelos números, o que o colocou como MVP da segunda jornada - recorde-se que este jogo estava em atraso.

Smith...