Justiça aponta irregularidades na construção do Fórum Madeira

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal comunicou à Câmara Municipal do Funchal, no passado mês de Setembro, que o centro comercial Fórum Madeira e o complexo habitacional a ele associado não cumpriram os limites fixados no Plano Director Municipal (PDM) do Funchal à data da sua construção. Por causa disso, a autarquia está agora obrigada a encontrar uma solução, sob pena...