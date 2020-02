João Carlos Abreu foi homenageado por Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura, no espaço museológico criado pelo antigo governante madeirense e ao qual também empresta o nome: o Universo de Memórias João Carlos Abreu.

Inaugurado no dia 1 de Setembro de 2003, o Universo de Memórias João Carlos Abreu é responsável pela conservação, manutenção e exposição ao público de todos os bens doados à Região Autónoma da Madeira por João Carlos Abreu, estando também vocacionado para acolher e desenvolver acções de carácter cultural. “Ali está grande parte do legado físico do também poeta, antigo jornalista e pai da zona velha”.

Neste reconhecimento público ao antigo secretário regional, que já teve as pastas do Turismo e da Cultura, Eduardo Jesus destacou o “percurso ímpar” de João Carlos Abreu com responsabilidade em decisões impactantes nas suas áreas de intervenção, bem como deixou uma referência especial à atenção que sempre dedicou às crianças e aos jovens, valorizando-os. “Eles têm uma presença constante no Universo de Memórias, onde encontram um pouco de todo o mundo, do mundo que João Carlos Abreu viveu e deixou acessível a quem ali se desloca”.

Além deste trabalho desenvolvido de forma permanente no Universo de Memórias, realce ainda para as actividades que acontecem em épocas especiais. “Também acontecem visitas em ocasiões especiais como surgiu num destes dias de Carnaval, como resultado de um convite feito a alunos de um estabelecimento de ensino para actuarem. Foi um momento intergeracional marcante, tal como acontece em outras ocasiões naquele espaço”.

A “justa” homenagem a João Carlos Abreu surgiu num momento bastante oportuno, uma vez que se concretiza uma nova orgânica na Direcção Regional da Cultura (DRC) onde, pela primeira vez, “o Universo de Memórias João Carlos Abreu passa a ser classificado, com toda a dignidade, um museu, e considerado, assim, de igual para igual como qualquer outro museu à responsabilidade da DRC”.

A partir de agora, fruto desta classificação, é atribuída uma chefia de divisão a Sílvia Chícharo, há muito responsável pelo espaço museológico, que passa a estar enquadrada tal como os outros responsáveis pelos museus, a exemplo da Casa Museu Frederico de Freitas, do Museu Etnográfico da Madeira, do Museu de Arte Contemporânea (MUDAS), do Museu de Fotografia da Madeira (atelier Vicentes), da Casa Colombo ou do Núcleo Museológico Brum do Canto.

Recordar que na actual legislatura, que começou em outubro último, houve uma alteração na orgânica da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, que, além de criar a Direção Regional de Arquivo e Biblioteca da Madeira, também permitiu inovações de relevo na própria Direção Regional da Cultura. Daqui sobressaiu a separação entre o Património e os Museus e os Centros Culturais, que passou a Direcção de Serviços.

Aquando da homenagem, Eduardo Jesus mostrou-se grato por poder participar do reconhecimento ao antigo secretário. “Fico feliz por ter tido esta oportunidade, no momento certo, e no espaço certo, em poder dirigir uma palavra de enorme reconhecimento, de uma homenagem que se impõe permanente e continuadamente a quem muito deu a esta terra e a quem todos devemos muito. Por isso, sinto-me extremamente contente por ter vivido esta ocasião e poder ter dirigido algumas palavras sentidas e muito vividas ao João Carlos Abreu”.