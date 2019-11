Pedro Garcia, PBreezy, Patrícia Araújo, Isabel Gonçalves, João Gouveia, Sandra Barreto, Daniela Silva e Duarte Faya são os artistas madeirenses que sábado, pelas 21h30, irão subir ao palco do auditório Maestro João Victor Costa, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, para a realização de um espectáculo solidário em prol da causa animal.

O evento, intitulado ‘Um por Todos’,...