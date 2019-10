Ricardo Campos e Maurilio Freitas preparam-se para estar ‘Juntos ao Luar’ no Sem Idade Café, no Estreito da Calheta.

As Vespas ‘saem’ do seu espaço da Avenida Sá Carneiro e rumam até ao Centro Cívico do Estreito da Calheta para dar música entre as 18 horas e as 23 horas, já amanhã. A festa promete ser de arromba e assim colocar todos a dançar, numa forma de prolongar o Verão que...