Juntas preocupadas com competências das Câmaras

Está a chegar uma carga de trabalho para as juntas de freguesia. Ao abrigo do novo diploma, que entrou em vigor há um mês, estas autarquias vão ter até 2021 colocar em prática um pacote de competências que até agora eram das Câmaras.

Para alguns será uma autêntica dor-de-cabeça porque implicará recursos humanos, patrimoniais e financeiros que são transferidos para as novas atribuições e até procedimentos de contratação pública, algumas não fazem devido à sua pequena dimensão. Mas tudo pode mudar.

O coordenador da ANAFRE, na Região, tranquiliza os autarcas sublinhando que a Associação Nacional de Freguesias “dará todo o apoio necessário”, no entanto alerta para algum trabalho de casa que terá de ser realizado.

Celso Bettencourt fala nomeadamente no levantamento da gestão dos espaços verdes ou a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros ou a reparação e substituição do mobiliário urbano e a gestão de feiras e mercados. Tudo isto deve ser bem contabilizado de forma a que exista um conjunto de meios para poder funcionar sem constrangimentos nem existir prejuízos para a própria Junta.

O autarca câmara-lobense garante estar previsto no novo diploma o acompanhamento de verbas vindas directamente do Orçamento de Estado que deixará de canalizar para as Câmaras.

Na lista consta igualmente “pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico”, a utilização e ocupação da via pública e afixação de publicidade de natureza comercial.

As freguesias podem também autorizar a exploração de máquinas de diversão, colocação de recintos improvisados, realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via pública e outros lugares ao ar livre, “acampamentos ocasionais” e “fogueiras, queimadas, lançamento e queima de artigos pirotécnicos”.

As transferências de competências serão “diferenciadas em função da natureza e dimensão das freguesias, considerando a população e capacidade de execução”.

Bettencourt frisa ainda que as freguesias que não pretendam exercer as novas competências nem em 2019, nem em 2020, têm que comunicar à DGAL e ao município até ao dia 30 de Junho de 2019, após deliberação da Assembleia de Freguesia.

O exercício das novas competências transferidas dos municípios para as freguesias deve ficar concluída em 2021, aponta a proposta de decreto-lei.

Um auto de transferência formaliza a passagem das novas atribuições, com comunicação das deliberações pelo município à Direcção-Geral das Autarquias Locais, até 30 de junho do ano anterior ao início do exercício das competências, para inscrição no Orçamento do Estado.

A reversão das competências pode ocorrer por iniciativa da freguesia, fundamentada no incumprimento da transferência de recursos, pelo município, perante incumprimento da universalidade de serviço público e de igualdade na oportunidade de acesso, ou por acordo.

O outro aspecto a ter em conta é a transição dos recursos humanos das Câmaras paras as freguesias devendo “respeitar a situação jurídico-funcional que detêm à data da transferência, designadamente em matéria de vínculo, carreira e remuneração, bem como demais direitos contratuais”, lê-se na proposta de diploma.

A transferência de atribuições e competências para as autarquias locais das regiões autónomas da Madeira e dos Açores é regulada por diploma próprio, mediante iniciativa das respetivas assembleias legislativas, pelo que, Celso Bettencourt adianta que tanto na Madeira como nos Açores a lei só entrará em vigor após a respectiva adaptação da lei mediante decreto legislativo regional, o que dá a oportunidade das juntas de freguesia da região terem um prazo mais alargado para preparem as respetivas transferências de competências.