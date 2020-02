O Nacional começa, em casa, a segunda fase do Campeonato Nacional Sub-19 (juniores). Os alvinegros estão inseridos na competição que dita a manutenção ou a descida, com mais sete equipas, no grupo da Zona Norte: Gil Vicente, Guimarães, Aves, P. Ferreira, Feirense, Leixões e Vizela. Descem de divisão os últimos três classificados.

Pela primeira vez, as equipas iniciam esta 2.ª fase...