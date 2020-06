O aumento, este mês, das frequências na rota de Lisboa fez também alterar a quarentena obrigatória que vinha sendo obrigatória desde meados de Março, que a partir do dia 2 de Junho passou a poder ser evitada pelos viajantes que apresentem um teste PCR com resultado negativo, realizado nas últimas 72 horas face à hora do desembarque, não havendo, para estes passageiros, qualquer...