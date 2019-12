Julia Ochôa participa em Festival na Letónia

Conhecida pelas participações em diversos festivais de música nacionais e internacionais, Julia Ochôa prepara-se para juntar ao currículo, mais uma presença numa competição, desta vez na Letónia, entre os dias 11 e 14 de Dezembro.

A jovem cantora madeirense apresentar-se-á no Riga Symphony Festival, que acontece em Riga, capital da Letónia, com duas músicas: ‘Canção do Mar’, de Dulce...